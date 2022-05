En avril, Aviva Investors France est resté positionné sur les points morts d'inflation

(AOF) - Sur les taux souverains, Aviva Investors France a conservé en avril son opinion légèrement négative en termes de duration pour se protéger contre les potentielles hausses des taux compte tenu des fortes tensions inflationnistes. A cet égard, le gérant reste positionné sur les points morts d'inflation dans la perspective d'une accélération des anticipations d'inflation. La société table sur l'aplatissement de la courbe des taux, aux Etats-Unis comme en Europe. Elle pense en effet que la Fed et la BCE seront obligées de resserrer rapidement leurs politiques monétaires respectives face à l'inflat

