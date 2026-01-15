En Australie, l'interdiction des médias sociaux touche 4,7 millions de comptes d'adolescents au cours du premier mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises de médias sociaux ont collectivement désactivé près de cinq millions de comptes appartenant à des adolescents australiens, un mois seulement après l'entrée en vigueur d'une interdiction inédite au monde pour les moins de 16 ans, a déclaré l'autorité de régulation de l'internet du pays, signe que la mesure a eu un impact rapide et radical. Le commissaire à l'e-sécurité a déclaré que les plateformes avaient jusqu'à présent supprimé environ 4,7 millions de comptes détenus par des mineurs de moins de 16 ans pour se conformer à la loi qui est entrée en vigueur le 10 décembre. Certaines plateformes avaient indiqué qu'elles commenceraient à fermer les comptes concernés dans les semaines précédant la date limite.

Ces chiffres représentent les premières données gouvernementales sur le respect de la loi et suggèrent que les plateformes prennent des mesures importantes pour se conformer à une loi qui pourrait leur valoir une amende allant jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (33 millions de dollars) en cas de non-respect, mais qui ne tient pas les enfants ou leurs parents pour responsables.

Ce chiffre est bien plus élevé que les estimations qui circulaient avant la loi et équivaut à plus de deux comptes pour chaque Australien âgé de 10 à 16 ans, sur la base des données démographiques. Meta META.O a précédemment déclaré avoir retiré quelque 550 000 comptes de mineurs de ses sites Instagram, Facebook et Threads. La règle de l'âge minimum s'applique également à YouTube

GOOGL.O de Google, à TikTok, à Snapchat SNAP.N et à X d'Elon Musk, anciennement Twitter. Reddit RDDT.N a déclaré qu'il se conformait à la règle, mais il a intenté un procès au gouvernement pour faire annuler l'interdiction. Le gouvernement affirme qu'il se défendra.

"Il est clair que les orientations réglementaires d'eSafety et l'engagement avec les plateformes donnent déjà des résultats significatifs", a déclaré la commissaire Julie Inman Grant dans un communiqué.

Certains comptes de mineurs restent actifs et il est trop tôt pour déclarer une conformité totale, a-t-elle ajouté. Toutes les entreprises initialement visées par l'interdiction ont déclaré qu'elles s'y conformeraient.

Mme Inman Grant a déclaré qu'il faudrait du temps pour mettre en place des contrôles efficaces de l'âge, mais que les réactions des fournisseurs de services d'assurance de l'âge - généralement des fournisseurs de logiciels tiers engagés par les plateformes - indiquaient que le déploiement en Australie s'était fait sans heurts, grâce à l'éducation du public en amont de l'interdiction.

Certaines petites applications de médias sociaux ont fait état d'une augmentation du nombre de téléchargements en Australie avant l'entrée en vigueur de l'interdiction en décembre, et eSafety a déclaré qu'elle surveillerait ce qu'elle appelle les tendances migratoires. Il a toutefois précisé que les premiers téléchargements ne s'étaient pas traduits par une utilisation soutenue.

Une étude menée avec des experts en santé mentale permettra de suivre l'impact à long terme de l'interdiction pendant plusieurs années.