En août 2023, le volume des ventes dans le commerce rebondit (+0,3%)

(AOF) - En août 2023, le volume des ventes de l’ensemble du commerce augmente de 0,3% sur un mois après une baisse de 0,4% en juillet. En août 2023, le volume des ventes du commerce de gros hors automobiles et motocycles rebondit sur un mois (+0,7% après ‑0,8% en juillet). Ce rebond est attribuable en particulier aux « autres équipements industriels » (+3,5% après ‑2,6%) et aux « autres commerces de gros spécialisés » (combustibles, bois, produits chimiques, etc. : +1,4% après +1,0%).

Le volume des ventes repart à la hausse en août 2023 dans le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles (+1,2 % après une quasi-stabilité), sous l'effet de l'accélération du commerce de véhicules automobiles (+1,8% après +0,8%).

Enfin, le volume des ventes se replie en août 2023 dans le commerce de détail hors automobiles et motocycles (‑1,0% après une quasi-stabilité), à la fois dans les magasins spécialisés (‑1,5% après +0,3%) et dans le commerce hors magasin (‑1,0% après +0,8%). Concernant les magasins non spécialisés, le volume des ventes est quasi stable (‑0,1% après ‑0,3%).

Au sein des magasins spécialisés, la baisse est attribuable en majeure partie aux " autres commerces de détail " (produits pharmaceutiques, habillement, chaussures, etc. : ‑1,5% après +0,8%), aux carburants (‑3,5% après +0,6%) et aux biens culturels et de loisirs (‑3,1% après ‑0,6%).