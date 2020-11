En Allemagne, la forte reprise soutient un optimisme prudent, indique DWS

(AOF) - Au troisième trimestre, l'économie allemande a connu une croissance encore plus forte qu'on ne le pensait initialement : Le produit intérieur brut a augmenté de 8,5 % par rapport au trimestre précédent et n'est donc en baisse que de 3,9 % par rapport au trimestre de l'année précédente, contre un déficit de 11,3 % il y a trois mois. Une reprise rapide est donc possible, estime Martin Moryson, Economiste Europe chez DWS.

Dans l'ensemble, les chiffres montrent qu'une reprise rapide et surtout généralisée est possible dès que les restrictions seront levées. Cela renforce son optimisme : bien que l'hiver puisse encore être rude compte tenu des taux d'infection toujours élevés, les perspectives pour le deuxième ou au plus tard le troisième trimestre de l'année prochaine sont excellentes. Les vaccins qui seront alors disponibles devraient stabiliser la demande intérieure ; en outre, l'industrie allemande devrait bénéficier d'un effet de rattrapage de la demande étrangère d'ici là au plus tard.