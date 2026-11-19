En Allemagne, la crise automobile pousse les équipementiers vers la défense

Le siège de l'équipementier automobile allemand Schaeffler à Herzogenaurach, dans le sud de l’Allemagne, le 1er octobre 2015 ( DPA / DANIEL KARMANN )

Fragilisés par la crise sans précédent de l'automobile allemande, les équipementiers se tournent de plus en plus vers la défense pour trouver de nouveaux relais de croissance, à l'image du bavarois Jopp qui mise sur les drones militaires pour préserver ses emplois.

Longtemps discrète dans une Allemagne marquée par son passé, l'industrie de défense est revenue sur le devant de la scène depuis la guerre russe menée en Ukraine, portée par des groupes comme Rheinmetall, TKMS ou KNDS, devenus les nouveaux symboles du réarmement européen.

Dans leur sillage, de plus en plus de sous-traitants automobiles tentent désormais de se repositionner sur ce marché en plein essor.

Après qu'un projet de fabrication de systèmes de transmission pour Porsche a pris fin l'été dernier, Jopp s'est lancé dans la production de drones de surveillance pour une start-up allemande de défense, avec une capacité de production de 1.000 unités par mois.

Une manière pour l'entreprise de "préserver ses emplois", explique à l'AFP son directeur général Martin Büchs.

Le contrat s'inscrit dans une stratégie visant à ramener la part de l'automobile dans le chiffre d'affaires du groupe de 85 % aujourd'hui à 60 % d'ici à 2035.

Comme d'autres sous-traitants allemands, l'entreprise familiale cherche à se réinventer alors que l'industrie automobile est confrontée à une demande atone en Europe, aux droits de douane américains et à une concurrence chinoise accrue.

Selon le cabinet EY, l'Allemagne a perdu plus de 140.000 emplois dans l'automobile depuis 2019, soit près d'un sur six. Jopp est passée d'environ 2.000 à 1.400 salariés en six ans et a fermé deux usines.

"Récession continue"

"Beaucoup de projets sont retardés", parfois "jusqu'à deux ans" et "les clients commandent des volumes nettement inférieurs", déplore M. Büchs, dont l'entreprise tirait auparavant sa croissance de l'automobile.

Une usine Volkswagen lors du lancement officiel de la ligne de démontage de VW pour les véhicules hors d’usage, à Zwickau, dans l’est de l’Allemagne, le 28 octobre 2026 ( AFP / Jens SCHLÜTER )

Face à ces difficultés, près de 80 % des sous-traitants automobiles envisagent de se diversifier, selon une étude publiée en 2025 par le cabinet Roland Berger.

La défense, les technologies médicales et le spatial figurent parmi les secteurs les plus recherchés.

Des groupes comme Schaeffler, qui prévoit de supprimer plus de 8.000 emplois, se développent également hors de l'automobile. L'entreprise fabrique notamment le drone d'attaque Damoclès, conçu par le français Delair, et a conclu un partenariat avec l'américain Spire Global pour produire des composants de satellites.

"La situation du secteur automobile, comme vous le savez, c'est une récession continue à laquelle nous sommes confrontés ici en Europe", a déclaré en novembre le président du directoire de Schaeffler, Klaus Rosenfeld.

"Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui disparaîtra demain".

Volumes inférieurs

Pour Felix Mogge, expert automobile chez Roland Berger, la diversification ne suffira toutefois pas à sauver la plupart des sous-traitants car les marchés visés sont déjà très concurrentiels et les volumes y restent bien inférieurs à ceux de l'automobile.

"Souhaitons-nous vraiment voir une demande soutenue d'équipements militaires ? Cela ne pourrait signifier qu'une chose : qu'ils sont utilisés dans un conflit armé", a-t-il estimé auprès de l'AFP.

"Trouver de nouveaux segments de produits peut constituer un ajout intéressant au portefeuille d'un sous-traitant, même modeste. Mais cela ne résoudra pas les problèmes structurels du côté automobile".

Selon M. Büchs, les contrats dans la défense reposent sur des commandes initiales assorties d'options pour des achats supplémentaires, généralement passées en "petits lots".

Cela rend difficile l'évaluation du nombre d'emplois qui pourront être préservés du fait d'un contrat sur les drones.

Mais selon lui, Jopp n'avait pas d'autre choix que de se diversifier.

"Le problème c'est que les marges sont plutôt mauvaises dans le secteur automobile", rappelle-t-il.

"Pour l'industrie, la situation est déjà devenue vraiment difficile et il semble que cela va continuer".