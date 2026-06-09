En 2025, les bénéfices d'Exxon en Guyane se sont élevés à 4,67 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kemol King

Le géant pétrolier américain Exxon Mobil XOM.N a annoncé mardi un bénéfice de 4,67 milliards de dollars provenant de ses activités en Guyane en 2025, en légère baisse par rapport à l'année précédente en raison de la faiblesse des cours du pétrole. Hess, partenaire minoritaire du consortium pétrolier guyanais et désormais détenu par Chevron, a réalisé un bénéfice de 2,89 milliards de dollars en 2025 selon ses états financiers, contre 3,15 milliards de dollars en 2024.