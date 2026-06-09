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En 2025, les bénéfices d'Exxon en Guyane se sont élevés à 4,67 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Complète les informations sur le cours du Brent) par Kemol King

Le géant pétrolier américain Exxon Mobil XOM.N a annoncé mardi un bénéfice de 4,67 milliards de dollars provenant de ses activités en Guyane en 2025, en légère baisse par rapport à l'année précédente, en raison de prix du pétrole plus faibles.

Exxon est à la tête du consortium qui assure la totalité de la production pétrolière de la Guyane et produit actuellement plus de 900.000 barils par jour dans ce pays.

Hess, partenaire minoritaire du consortium et désormais détenu par Chevron CVX.N , a réalisé un bénéfice de 2,89 milliards de dollars en 2025 selon ses états financiers, contre 3,15 milliards de dollars en 2024.

Le prix de référence du Brent s'est établi en moyenne à 68,19 dollars le baril l'année dernière, soit environ 15 % de moins qu'en 2024. La guerre américano-israélienne contre l'Iran qui a débuté en février a depuis entraîné une hausse des contrats à terme sur le Brent, qui ont atteint la fourchette des 90 dollars .

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