En 2022, le marché de l’investissement résidentiel a représenté 5,6 milliards d’euros

Le Neuf clôture l'année 2022 avec un volume dépassant les 3 milliards d'euros portant sa part à 54% du volume total. Cette tendance est en majorité soutenue par la mise en œuvre de la loi Climat et Résilience mais également par l'intégration de critères ESG chez une majorité d'investisseurs.

Ces résultats confirment l'attentisme palpable des investisseurs en fin d'année 2022, qui en raison du décalage entre remontée des taux de financement et ajustement des prix, ont décidé de reporter ou de suspendre leurs investissements.

Après une année record en 2021 avec plus de 7,3 milliards d'euros investis en résidentiel, l'activité du marché du bloc s'est assagie en 2022 pour se stabiliser à un volume de 5,6 milliards d'euros représentant une baisse de 23% par rapport à 2021. Ce volume demeure toutefois supérieur de 9% à la moyenne quinquennale. Ces performances sont marquées par la transaction entre CDC Habitat et CNP du portefeuille Lamartine pour une valeur d'environ 2,4 milliards d'euros.

(AOF) - En 2022, le marché de l’investissement résidentiel a représenté un volume total de 5,6 milliards d’euros, soit une baisse de 23% par rapport à 2021, avec une part du neuf en augmentation par rapport à 2021, selon la note de conjoncture d'Ikory, spécialiste de l'immobilier résidentiel. Dans cet ensemble, l’immobilier géré tire son épingle du jeu et enregistre une hausse de 27% par rapport à 2021 avec plus de 1,3 milliard d’euros investis, dont 44% en résidences séniors, grandes gagnantes de l’année.

