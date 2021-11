« En 2022, il faudra avoir des portefeuilles équilibrés entre les styles » (AllianzGI)

(AOF) - Après une bonne année en 2021, sur fond de reprise économique très forte, les marchés actions en Europe abordent 2022 de manière contrastée, constate AllianzGI. Coté microéconomique, les signaux sont positifs : l’évolution des profits reste dynamique, le consensus est orienté à la hausse après de bons résultats au 3ème trimestre 2021, les résultats annuels devraient dépasser le niveau de 2019 en moyenne, et les valorisations restent raisonnables malgré la hausse des cours.

De l'autre, cependant, les inquiétudes montent face au risque de remontées des taux, et les marges sont potentiellement sous pression dans un contexte de remontée des coûts et de perturbations des chaines d'approvisionnement.

AllianzGI souligne que l'ESG continuera à s'imposer dans les stratégies des entreprises : le E est conforté par les plans de relance centrés sur la transition énergétique, et le S s'impose avec un plus grand focus sur le contrat social, la recherche d'une meilleure intégration verticale des chaines d'approvisionnement et le développement de l'économie circulaire.

" En 2022, il faudra avoir des portefeuilles équilibrés entre les styles, remarque Catherine Garrigues, Directrice de la gestion Actions Europe, Stratégie Conviction, d'AllianzGI, il faudra être particulièrement attentif au pricing power des entreprises. "

L'experte privilégie les secteurs favorisant une économie plus responsable, notamment au niveau des matériaux et de la construction, et la technologie.

Catherine Garrigues pense que les banques devraient profiter de la repentification de la courbe des taux et les utilities de la phase d'expansion des énergies renouvelables.

Enfin, le luxe, avec ses marges élevées et l'expansion des classes moyennes en Asie, devrait continuer son développement, conclut Catherine Garrigues.