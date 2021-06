En 2020, les 20 ETF les plus performants étaient tous thématiques

A l'exclusion des ETF à effet de levier et de ceux de devises, les vingt ETF les plus performants de 2020 étaient tous thématiques.

Les ETF thématiques ont un potentiel de rendement important, augmentant ainsi l'intérêt et l'attention des investisseurs pour ce segment en pleine croissance. En effet, à l'exclusion des ETF à effet de levier et de ceux de devises, les vingt ETF les plus performants de 2020 étaient tous thématiques et ont tous livré un rendement supérieur à 100 %. Cette nouvelle génération d'ETF thématiques bouleverse l'industrie et change la donne pour les investisseurs. En effet, dans l'enquête TrackInsight Global ETF Survey 2021, 52% du panel d'investisseurs sondés déclarent envisager d'augmenter leur exposition aux ETF thématiques au cours des trois prochaines années.

Mais que sont vraiment les ETF thématiques ? Les ETF thématiques se fondent sur de nouveaux thèmes sociaux, technologiques ou économiques qui échappent aux classifications d'investissement traditionnelles, ciblant souvent des niches très spécifiques.

