En 2020, la décroissance dans l'OCDE a été la plus marquée depuis 1962

(AOF) - Après les baisses sans précédent au premier semestre 2020 suite aux mesures de confinement liées au Covid-19 et le net rebond au troisième trimestre, la croissance trimestrielle du produit intérieur brut (PIB) réel dans l'OCDE a ralenti à 0,7% au quatrième trimestre 2020, selon les estimations provisoires de l'organisme. Pour les sept principales économies, la croissance du PIB a ralenti à 0,8 % au quatrième trimestre de 2020, avec des tendances assez divergentes d'un pays à l'autre.

La croissance est restée positive au Japon (3,0 %), au Canada (1,9 %), aux États-Unis et au Royaume-Uni (1,0 % dans les deux pays) et en Allemagne (0,1 %). A l'inverse, en Italie et en France, le PIB a reculé (de moins 2% et moins 1,3%, respectivement), après de forts rebonds au trimestre précédent (16% et 18,5%, respectivement).

Dans la zone euro et dans l'Union européenne, le PIB s'est contracté au quatrième trimestre 2020 de 0,6% et 0,4% respectivement, après des rebonds de 12,4 % et de 11,5 % au trimestre précédent.

Pour l'ensemble de 2020, le PIB a reculé de 4,9% dans la zone OCDE, soit la plus forte baisse jamais enregistrée depuis 1962. Presque tous les pays ont y été confrontés. Parmi les sept grandes économies, les baisses du PIB ont été de 3,5 % aux États-Unis à 9,9 % au Royaume-Uni. Des baisses marquées du PIB ont également été enregistrées en France (-8,2%) et en Italie (-8,9 %).