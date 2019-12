En 2020, il faudra sélectionner soigneusement les actions américaines en vogue, prévient Allianz GI

(AOF) - Allianz GI anticipe pour 2020 une croissance mondiale modérée, un ralentissement de l'économie américaine et une incertitude persistante quant à l'impact des événements politiques et des mesures monétaires. Dans ce contexte, les investisseurs devraient protéger leurs portefeuilles au travers d'investissements de conviction et d'une gestion active du risque - ce qui ne consiste point à l'éviter, souligne la société de gestion.

Les élections américaines, l'évolution des négociations commerciales et l'abondance de liquidités des banques centrales auront un impact conséquent sur la prise de risque. La gestion des risques sera primordiale, détaille Allianz GI.

Selon le gérant, les menaces pesant sur l'offre de pétrole, les craintes en matière de sécurité alimentaire et la concurrence croissante entre les États-Unis et la Chine pourraient accroître les risques au sein des portefeuilles.

Aussi, Allianz GI recommande de privilégier la durabilité à long terme des entreprises en intégrant les facteurs ESG dans les décisions d'investissement.

Le gérant conseille également de sélectionner soigneusement les actions américaines en vogue, de cibler la dette émergente et les actions européennes sous-évaluées.

Allianz GI préconise en outre de rechercher les performances moins corrélées des investissements alternatifs et de poursuivre la quête de rendement dans un contexte de taux faibles.

Enfin, le gérant estime que les investissements thématiques offrent des opportunités de croissance mondiale à long terme, notamment dans l'intelligence artificielle. Générateurs de valeur, ils correspondent aux préoccupations et aux intérêts des investisseurs.