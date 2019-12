En 2020, Columbia Threadneedle continuera de surpondérer le crédit

(AOF) - L'incertitude persistante suggère que les opportunités d'investissement dans les obligations en 2020 seront aussi difficiles à trouver que dans l'univers actions, mais les investisseurs devraient à nouveau se tourner vers les valeurs refuge ou de qualité, estime William Davies, chief investment Officer EMOA de Columbia Threadneedle.

Elles auront beau être rares, compte tenu du pourcentage d'obligations affichant des rendements nuls ou négatifs, mais, comme pour les actions et d'autres classes d'actifs, notre capacité de recherche nous confère un avantage concurrentiel et nous instille la confiance dont nous avons besoin pour rester sur le fil et gérer les évolutions du marché au profit de nos clients.

Columbia Threadneedle continue ainsi de surpondérer le crédit sans rien perdre de sa tendance à privilégier les sociétés de qualité, qui demeure pour le gérant un axe d'investissement constant.

"Voilà une dizaine d'années que nous évoluons sur ce fil au gré des risques haussiers et baissiers. Nous nous en écarterons certainement à un moment ou à un autre mais, pour l'heure, nous estimons qu'il y a de fortes chances pour que nous continuions de suivre la voie d'une inflation, d'une croissance et de taux d'intérêt stables mais faibles", conclut William Davies.