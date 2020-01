Emportée par le virus chinois, la Bourse de Tokyo a chuté de plus de 2%

La Bourse de Tokyo a connu une nouvelle séance noire lundi, une nouvelle fois victime des craintes d'une extension de l'épidémie de coronavirus sévissant en Chine et ayant déjà atteint plusieurs autres pays, dont le Japon.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a lâché 483,67 points (-2,03%) à 23.343,51 points tandis que l'indice élargi Topix a cédé 1,61% à 1.702,57 points.

Les restrictions de circulation s'étendent en Chine dans l'espoir d'enrayer cette épidémie de pneumonie virale, alors que plusieurs pays, dont le Japon, préparent l'évacuation de leurs ressortissants des vastes zones en quarantaine dans le centre du pays, dont la métropole de Wuhan.

Pékin a décidé ce week-end de suspendre les voyages organisés en Chine et à l'étranger, une mesure risquant de porter un rude coup au tourisme mondial, notamment au Japon et ailleurs en Asie où les visiteurs chinois viennent habituellement en masse.

Au-delà des groupes japonais de tourisme et des compagnies aériennes, d'autres pans d'activité du Japon (cosmétiques, mode) fortement dépendants des consommateurs chinois ont souffert lundi et "ces titres pourraient continuer de chuter comme des dominos" dans les jours à venir, a prédit Stephen Innes, stratégiste marchés chez AxiCorp, interrogé par l'AFP.

Les inquiétudes autour du virus ont aussi fait grimper lundi le yen, valeur refuge traditionnelle, un mouvement qui pèse sur les groupes exportateurs nippons, tous secteurs confondus.

Les Bourses de Chine continentale et de Hong Kong étaient restées fermées lundi, en raison des congés du Nouvel An chinois.

Du côté des valeurs

Tous les secteurs d'activité sur le Nikkei ont fini lundi dans le rouge, à l'exception de l'immobilier. Sans surprise, les groupes de l'industrie du tourisme ou plus généralement dépendants de la demande chinoise ont sombré.

FAST RETAILING (UNIQLO), SHISEIDO EN BERNE: fortement dépendant de la Chine, le géant nippon de l'habillement Fast Retailing (Uniqlo) a été l'un des principaux perdants de la séance, avec un plongeon de 5,66% à 58.460 yens. Le numéro un japonais des cosmétiques, Shiseido, a dévissé de 5,49% à 7.060 yens pour les mêmes raisons.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES AUSSI: les actions des transporteurs aériens nippons ont aussi été de nouveau délaissées en raison de la chute prévisible des réservations du fait de l'épidémie et des restrictions de voyage imposées par la Chine: ANA Holdings a lâché 3,01% à 3.441 yens et Japan Airlines 3,89% à 3.134 yens. Le titre du voyagiste japonais HIS a quant à lui plongé de 6,76% à 2.548 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen est nettement monté lundi en Asie face au dollar. A 08H00 GMT le billet vert valait 109,06 yens, contre 109,55 yens vendredi après la fermeture de la Bourse de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons.

La monnaie japonaise progressait aussi par rapport à l'euro qui se négociait pour 120,35 yens 08H00 GMT, contre 121,05 yens en fin de semaine dernière.

L'euro bougeait peu face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1034 dollar contre 1,1030 dollar vendredi à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole, qui avaient déjà terminé vendredi à leur plus bas niveau depuis octobre à cause des risques de répercussions sur l'activité économique mondiale de la propagation du virus chinois, ont poursuivi leur chute lundi en Asie. Peu avant 08H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI perdait ainsi 2,36% à 52,91 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord abandonnait 2,17% à 59,37 dollars.

