Emploi des seniors : des pistes pour "favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés"

En France, le taux d'emploi des seniors reste inférieur à la moyenne européenne. Un nouveau rapport présenté mardi formule 40 pistes pour améliorer la situation.

Sophie Bellon, présidente du conseil d'administration de Sodexo, autrice du rapport sur l'emploi des seniors ( AFP / ERIC FEFERBERG )

Alors que la réforme des retraites prévoit que les Français travaillent plus longtemps, un rapport présenté mardi 14 janvier formule des pistes pour améliorer la situation peu reluisante des seniors vis-à-vis de l'emploi, entre mise à l'écart et chômage de longue durée.

Première recommandation : une révolution sémantique . "Il faut arrêter de parler de maintien dans l'emploi des seniors, il faut parler de favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés !", a expliqué à la presse Sophie Bellon, présidente du conseil d'administration de Sodexo, en présentant le rapport, aux côtés des deux autres auteurs Olivier Mériaux, ancien cadre de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) et Jean-Manuel Soussan (DRH Bouygues construction). Il faut "changer les représentations culturelles", a encore plaidé Sophie Bellon. Un salarié senior, "ce n'est pas juste quelqu'un qui coûte cher, qui ne veut pas se former, c'est quelqu'un qui a de la valeur", a-t-elle insisté, énumérant les arguments clichés dont sont souvent victimes les salariés les plus âgés.

La situation peut devenir compliquée dès 50 ans, et en général les conseillers Pôle emploi ne le cachent pas aux intéressés. Pour les plus âgés, il est à noter que " près de 40% des actifs de la génération 1954 ne sont plus en emploi quand ils vont liquider leur retraite " mais au chômage, en arrêt maladie, inaptitude ou "dans d'autres formes d'inactivité", relève Olivier Mériaux. De fait, si le taux d'emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans s'est amélioré ces dernières années en France, notamment du fait des réformes des retraites successives qui ont relevé l'âge légal de départ en retraite à 62 ans et allongé la durée de cotisation, le taux d'emploi des seniors reste inférieur à la moyenne européenne.

Renforcer la prévention, encourager la formation et les retraites progressives

"La question est : où est-ce qu'on met le curseur entre l'incitation et la contrainte ?", a résumé Olivier Mériaux, qui a insisté sur la prévention et la santé au travail, un sujet dont il faut se préoccuper "de manière continue". Une négociation interprofessionnelle est d'ailleurs attendue depuis plusieurs mois sur ce sujet. À cet égard, le rapport, qui formule une quarantaine de propositions, suggère d' abaisser les seuils déclenchant l'obligation de négocier un accord sur la prévention , mais aussi de renforcer l'accompagnement des salariés ayant ouvert des droits au titre de la pénibilité pour financer des formations longues de reconversion, ou encore d'augmenter la part du budget de la branche accidents du travail consacrée à la prévention. M. Mériaux note d'ailleurs que la progression du taux d'emploi des seniors a aussi ses revers comme "les indemnités journalières pour maladie qui ont augmenté de 60% entre 2010 et 2016" chez les plus de 60 ans, d'où la priorité de la prévention.

L'idée est aussi de favoriser la formation et "les transitions vers les secondes carrières" . La ministre du Travail Muriel Pénicaud avait déjà indiqué qu'elle voulait "examiner la possibilité d'avoir un vrai congé pour changer à mi-parcours vers des métiers moins difficiles". S'agissant de la retraite progressive , un dispositif méconnu, le rapport mentionne une piste déjà envisagée dans le projet de loi, à savoir l'étendre aux salariés au forfait jours, aux professions libérales et aux agents publics. Autre piste mise en avant par le rapport et déjà contenue dans le projet de loi : rendre plus attractif le dispositif du cumul emploi-retraite , en faisant en sorte que les cotisations sociales prélevées sur les revenus d'activité soient génératrices de droits.

Le rapport, demandé par le Premier ministre fin septembre, a été présenté à Muriel Pénicaud et aux partenaires sociaux, réunis sur les thèmes de la pénibilité et de la gestion des fins de carrière dans le cadre de discussions se poursuivant sur le projet de réforme des retraites . Il vient s'ajouter à une liste déjà fournie de rapports sur cette question complexe. La ministre du Travail a promis de "grandes pistes" d'ici la présentation du projet de loi en Conseil des ministres prévue le 24 janvier. "Leurs propositions vont nourrir notre concertation sur la gestion des fins de carrière et l'emploi des seniors", a-t-elle réagi sur Twitter.