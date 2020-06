Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Emmanuel Macron va célébrer l'appel du 18 juin à Londres Reuters • 12/06/2020 à 18:01









LONDRES, 12 juin (Reuters) - Emmanuel Macron se rendra jeudi prochain à Londres où il sera accueilli par le prince Charles et son épouse Camilla pour célébrer le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 lancé par le général Charles de Gaulle. Cette cérémonie permettra au Royaume-Uni et à la France de témoigner de l'étroitesse de leurs liens au moment où les discussions sur le Brexit entre Londres et l'Union européenne n'avancent guère. Un communiqué de leurs services précise que Charles et Camilla recevront officiellement le président français à leur résidence londonienne de Clarence House. Le 18 juin 1940 au soir, sur les ondes de la BBC, le général de Gaulle a lancé le premier appel à la résistance, invitant les Français à ne pas perdre espoir et à continuer le combat aux cotés de leurs alliés. Il avait été accueilli la veille par le Premier ministre britannique, Winston Churchill, et installé au numéro 6 de Seymour Place, près de Hyde Park. (Elizabeth Piper version française Jean-Michel Bélot, édité par Henri-Pierre André)

