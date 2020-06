Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Emmanuel Macron se rendra prochainement en Russie Reuters • 27/06/2020 à 12:14









PARIS, 27 juin (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré samedi qu'il se rendrait prochainement en Russie pour de nouvelles discussions au lendemain d'une visioconférence avec son homologue russe Vladimir Poutine. "Le dialogue de confiance initié avec le Président Poutine à Brégançon se poursuit", déclare le président français sur son compte Twitter, citant les enjeux de la sécurité en Europe, les conflits régionaux ou encore le climat. "Nous avançons et je me rendrai prochainement en Russie", ajoute-t-il. Les deux dirigeants se sont entretenus vendredi à l'occasion d'une visioconférence. "Cet échange approfondi et substantiel a permis de faire le point sur le dialogue de confiance et de sécurité engagé il y a près d'un an lors de la visite du Président de la Fédération de Russie en France", peut-on lire dans un communiqué diffusé par l'Elysée. (Gwénaëlle Barzic et Richard Lough)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.