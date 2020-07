Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Emmanuel Macron s'exprimera le 14 juillet Reuters • 05/07/2020 à 17:59









(Actualisé avec tweets de Macron) PARIS, 5 juillet (Reuters) - Emmanuel Macron s'exprimera le 14 juillet prochain, a-t-on appris dimanche dans son entourage. La prise de parole du président français, dans une forme qui n'est pas encore "complètement arrêtée", interviendra alors qu'il vient de nommer Jean Castex au poste de Premier ministre, en remplacement d'Edouard Philippe. La composition du futur gouvernement devrait être connue lundi, ont indiqué à Reuters deux sources proches du président de la République. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, Jean Castex indique qu'il entend "prononcer (son) discours de politique générale avant la mi-juillet". Dans une série de tweets, le chef de l'Etat écrit dimanche que "le projet que j'ai porté en 2017 et sur lequel les Français m'ont élu reste au coeur de ma politique. Mais il doit s'adapter aux bouleversements internationaux et aux crises que nous vivons: un nouveau chemin doit être dessiné". "Ensemble, poursuit-il, nous traçons les contours de ce nouveau chemin qui sera centré sur la reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle de notre pays." Emmanuel Macron ajoute que "la relance de l'économie, la poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l'environnement, le rétablissement d'un ordre républicain juste et la défense de la souveraineté européenne" seront les priorités de son action pour les mois à venir. "Cette reconstruction sera mise en oeuvre par un gouvernement de mission et de rassemblement." (Michel Rose version française Henri-Pierre André)

