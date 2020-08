Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Emmanuel Macron promet de tout faire pour que le Liban se réforme-Elysée Reuters • 28/08/2020 à 11:04









PARIS, 28 août (Reuters) - Emmanuel Macron fera tout ce qu'il faut et mettra la pression pour que le programme de réforme au Liban soit mis en oeuvre, a déclaré vendredi une source à l'Elysée. La source a souligné que le chef de l'Etat français ne relâcherait pas ses efforts pour sortir le Liban de la crise. Emmanuel Macron a écrit que les réformes politiques et financières doivent être mises en oeuvre pour que l'aide étrangère soit débloquée, selon un document consulté par Reuters. Le président français doit se rendre le 1er septembre au Liban. (John Irish, Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.