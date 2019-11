Emmanuel Macron, François-Henri Pinault et Esther Duflo parmi les 50 Français les plus influents

Dans ce classement, établi par Vanity Fair, figurent également les acteurs Leïla Bekhti et Tahar Rahim, la cheffe Hélène Pietrini ou encore la footballeuse Wendie Renard.

Emmanuel Macron à l'Unesco, le 20 novembre 2019. ( POOL / ERIC FEFERBERG )

Diplomatie, engagement citoyen, luxe, cinéma, culture, food, sport, recherche... Le magazine Vanity Fair publie ce mercredi 20 novembre la liste des 50 Français qui se sont particulièrement distingués en 2019. Emmanuel Macron est cité pour ses engagements diplomatiques. "Il n'avait aucune expérience et s'est forgé une stature internationale reconnue", estime le magazine.

L'homme d'affaires François-Henri Pinault arrive en tête de la catégorie Engagement citoyen . Il "excelle depuis vingt ans à marier business, créativité et engagement environnemental, annonçant récemment la neutralité carbone du groupe Kering", commente le magazine. Il est suivi par Emmanuel Faber, le patron de Danone et Axel Dumat, le gérant d'Hermès International. Delphine Arnault, membre du comité exécutif de LVMH où elle est la seconde femme à siéger, occupe la tête de la catégorie luxe .

La prix Nobel d'économie Esther Duflo arrive en tête de la rubrique Recherche . Chercheuse au MIT, elle s'est distinguée très tôt par ses recherches sur les mécanismes de pauvreté et la façon de les réduire. Les chercheurs Thomas Ebbesen et Yann Le Cun occupent respectivement la deuxième et la troisième place du podium pour leurs recherches respectives sur la lumière et le deep learning, qui leur ont valu la médaille d'or du CNRS pour l'un, le prix Turing pour l'autre.

Rubrique Cinéma , Leïla Bekhti et Tahar Rahim, couple à la scène comme à la ville, réunis à nouveau bientôt dans une production Netflix, sont suivis par Mati Diop, récompensée à Cannes, Léa Seydoux enrôlée plusieurs fois dans un James Bond, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, et l'actrice Catherine Deneuve.

Catégorie Culture , le comédien et metteur en scène Alexis Michalik, considéré comme le "golden boy du théâtre" selon The Guardian, arrive en deuxième position, après la jeune chanteuse Aya Nakamura. Ils sont suivis par les rappeurs de PNL. Figurent également dans cette catégorie la dessinatrice Pénélope Bagieu, les plasticiens Philippe Parreno et Xavier Veilhan ou encore la danseuse Léonore Baulac.

Dans la catégorie Food , la cheffe Hélène Pietrini prend la tête du classement. "Big boss" du classement mondial des 50 meilleurs restaurants, elle "réconcilie les indomptables Gaulois avec la nouvelle géopolitique de la food", souligne Vanity Fair. Elle est suivie par le chef Paul Pairet et la viticultrice Stéphanie de Boüard-Rivoal qui "incarne le renouveau et la modernité du Saint-Émilion".

Rubrique Sport , Vanity Fair distingue la footballeuse Wendie Renard. La défenseuse des Bleues "a imposé élégance et autorité sur les terrains comme dans les médias", souligne le magazine. Elle est suivie par le basketeur Rudy Gobert, fer de lance de l'équipe de France et le footballeur Karim Benzema.