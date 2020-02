Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Emmanuel Macron doute d'un accord UE-GB d'ici la fin de l'année Reuters • 22/02/2020 à 21:47









PARIS, 22 février (Reuters) - Le président de la République Emmanuel Macron a exprimé samedi des doutes quant à la capacité de l'Union européenne et du Royaume-Uni de parvenir à un accord commercial dans le cadre du Brexit d'ici la fin de l'année, les tractations sur la pêche s'annonçant très difficiles. "Ça va se durcir car ils seront très durs... Boris Johnson a une carte en main, c'est la pêche. Et avec ça, ils vont essayer d'obtenir l'accès au marché", a dit Emmanuel Macron à des représentants de la filière française de la pêche au 57e Salon international de l'agriculture à Paris. "Il n'est pas sûr qu'on aura un accord global d'ici la fin de l'année", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a inauguré le Salon de l'agriculture en exprimant son soutien aux agriculteurs dans un contexte de remise en cause d'une partie de leurs pratiques et d'inquiétudes sur la pérennité de la Politique agricole commune (Pac). (Gus Trompiz et Matthieu Protard)

