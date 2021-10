Emmanuel Faber rejoint la société d'investissement à impact Astanor Ventures

(AOF) - Astanor Ventures a annoncé aujourd'hui l'arrivée de David Barbe, fondateur d'Almanac Insights, un fonds d'investissement basé à New York, et Emmanuel Faber, ancien PDG de Danone, parmi ses associés. Astanor Ventures se veut fondateur de nouveaux modèles d'investissements dont l'impact positif est quantifié, avec pour objectif de transformer des systèmes économiques extractifs en modèles régénératifs.

Depuis sa création en 2017, Astanor Ventures a investi dans 29 entreprises de l'agrifood tech à travers le monde, ne soutenant que les solutions susceptibles de générer un impact significatif sur la transition agroalimentaire.

Fin 2020, la société a clôturé ce qui a constitué le plus important fonds d'impact au monde dans le secteur, avec 264 millions d'euros.

Emmanuel Faber a déclaré : "Les partenariats entre activistes partageant la même vision permettent une intelligence collective sans pareil. Au cours de toutes ces années, j'ai rencontré des dizaines d'investisseurs et d'entrepreneurs de l'agritech et la foodtech. J'ai choisi Astanor et son équipe ambitieuse, focalisée sur son impact, et qui a déjà soutenu une liste impressionnante de start-ups très innovantes".

"Nous nous associons maintenant pour œuvrer collectivement à la façon la plus sûre de réduire de moitié les émissions de carbone mondiales d'ici 2030 : des pratiques alimentaires saines et durables pour tous, reposant sur une agriculture biodiversifiée et régénératrice. Notre stratégie pour cela : utiliser la science et les technologies les plus avancées non pour remplacer la nature, le vivant ou l'humain, mais pour remettre la nature, le vivant et l'humain au cœur des systèmes alimentaires", a poursuivi le nouvel associé d'Astanor Ventures.