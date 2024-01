Émissions des poids lourds: l'accord européen se heurte au scepticisme des industriels

(AOF) - Le Conseil des ministres européens a annoncé jeudi un accord provisoire avec le Parlement sur les normes d’émission de CO2 pour les véhicules lourds (VHD), avec l’objectif de réaliser les ambitions climatiques de l’UE pour 2030 et d’atteindre la "neutralité climatique" d’ici 2050. Le Conseil et le Parlement ont maintenu les objectifs fixés par la Commission dans sa proposition pour 2030 (45 %), 2035 (65 %) et 2040 (90 %), en plus des objectifs de réduction de 15 % pour 2025, déjà prévu dans la réglementation actuelle. Ces objectifs s'appliqueront aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes.

Les constructeurs européens de camions et d'autobus représentés par l'Acea soulignent que les objectifs "très ambitieux" de réduction d'émissions de CO2 convenus dans l'accord doivent être soutenus par "un cadre propice" à savoir "des infrastructures de recharge électrique et de recharge en hydrogène, des systèmes complets de tarification du carbone et des mesures de soutien significatives permettant aux opérateurs de transport d'investir rapidement".

Selon l'organisation, pour atteindre les objectifs fixés d'ici 2030, "plus de 400000 véhicules électriques à batterie et à hydrogène devront circuler sur les routes, et au moins un tiers de toutes les nouvelles immatriculations devront être des modèles zéro émission". L'Europe a de plus besoin d'au moins 50000 stations de recharge adaptées et 700 stations de recharge en hydrogène "pour que l'équation fonctionne".

La Clepa, l'association européenne des équipementiers automobiles, abonde dans ce sens, estimant que ces objectifs, "les plus ambitieux à ce jour", seront "extrêmement difficiles à atteindre". Avoir plus de 400000 camions zéro émission sur les routes, signifie selon elle que quelque 100000 nouveaux camions zéro émission devront être immatriculés chaque année, alors qu'actuellement, "moins de 1% des camions nouvellement immatriculés sont électriques".