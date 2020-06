Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Emirates va encore licencier des pilotes et du personnel navigant Reuters • 10/06/2020 à 07:26









DUBAI, 10 juin (Reuters) - La compagnie aérienne Emirates va procéder mercredi à une deuxième vague de licenciements parmi ses pilotes et son personnel navigant face à la crise du secteur aérien provoquée par la pandémie liée au nouveau coronavirus, ont dit des sources. Une porte-parole de la compagnie a refusé de faire le moindre commentaire au-delà du communiqué publié mardi annonçant que des salariés avaient été licenciés, sans plus détails. Emirates a déjà licencié mardi des centaines de pilotes et des milliers de membres d'équipage, selon des sources. D'autres licenciements sont attendus cette semaine et concerneraient des pilotes volant d'Airbus A380 et de Boeing 777, ont ajouté ces mêmes sources mardi. (Alexander Cornwell; version française Camille Raynaud)

