Emirates espère acquérir jusqu'à cinq Boeing 777X l'année prochaine, selon son président

Emirates espère recevoir ses premiers gros-porteurs 777X de Boeing BA.N à la fin de l'année prochaine, a déclaré mardi le président de la compagnie aérienne, Tim Clark, après des années de retards dans le projet.

Emirates et d’autres transporteurs, notamment Lufthansa LHAG.DE et Singapore Airlines SIAL.SI , sont impatients de recevoir ce nouvel avion, a déclaré M. Clark lors d’une conférence de presse à Berlin.

« Nous sommes en pourparlers pour tenter d’augmenter le nombre d’appareils que nous allons recevoir, mais ce sera entre 3 et 5, et peut-être 10 l’année suivante », a-t-il déclaré.

« Je reste assez vague à ce sujet car, je pense, Boeing l’est également, même à ce stade », a ajouté M. Clark.

La compagnie aérienne basée à Dubaï est le plus grand acheteur mondial d’avions gros-porteurs et s’est souvent plainte des retards concernant le plus grand modèle de Boeing, que le constructeur américain a en partie attribués à de longues certifications.

Concernant le concurrent du 777X, l'appareil AIR.PA A350 d’Airbus, M. Clark a réitéré son souhait d’acquérir une version allongée, appelée A350-2000. « Il faut un avion plus grand » que l’A350-1000, qui est actuellement le plus gros appareil d’Airbus. « Je ne sais vraiment pas où en sont (Airbus) à ce sujet », a-t-il déclaré.

M. Clark a également évoqué la commande de 35 Boeing 787, des appareils plus petits, passée par sa compagnie aérienne, qui pourraient servir de solution de secours en cas de nouveaux retards dans le programme du 777X.

Emirates se prononcera probablement sur le 787 d’ici un mois environ, lorsqu’elle aura une vision plus claire de la production du 777X, a déclaré M. Clark.

Il a laissé entendre que les 787 commandés pourraient également être attribués à d’autres compagnies aériennes. « Nous disposons de plusieurs options », a-t-il déclaré, précisant que de nombreuses compagnies aériennes et sociétés de location étaient intéressées.

La compagnie aérienne du Golfe a commandé 270 appareils 777X et 35 787. La première variante du 777X de Boeing sera le 777-9.