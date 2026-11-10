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Emirates espère acquérir jusqu'à cinq Boeing 777X l'année prochaine, selon son président
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 10:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne Emirates, basée à Dubaï, espère recevoir ses premiers gros-porteurs 777X de Boeing BA.N à la fin de l'année prochaine, a déclaré mardi le président de la compagnie, Tim Clark, après des années de retards dans le projet.

Emirates et d’autres compagnies aériennes, telles que Lufthansa ou Singapore Airlines, sont impatientes de recevoir ce nouvel avion, a déclaré M. Clark lors d’une conférence de presse à Berlin.

“Nous sommes en pourparlers pour tenter d’augmenter le nombre d’appareils qui nous seront livrés, mais ce sera entre trois et cinq, et peut-être dix l’année suivante”, a-t-il ajouté.

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