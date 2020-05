Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Emirates envisage de supprimer environ 30.000 emplois-Bloomberg Reuters • 17/05/2020 à 16:44









17 mai (Reuters) - La compagnie aérienne Emirates envisage de supprimer environ 30.000 emplois afin de réduire ses coûts face à l'épidémie de coronavirus, rapporte dimanche l'agence Bloomberg. Une telle mesure reviendrait à réduire de 30% les effectifs du transporteur qui employait plus de 105.000 personnes fin mars, précise l'agence de presse qui cite des personnes au fait du dossier. La compagnie envisage également d'accélérer le retrait des A380 de sa flotte. (Kanishka Singh, version française Gwénaëlle Barzic)

