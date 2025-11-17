Emirates commande 65 Boeing 777-9 supplémentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation)

Lacompagnie aérienne Emirates, basée à Dubaï, a annoncé lundi qu'elle commandait 65 Boeing 777-9 supplémentaires, qui viendront s'ajouter aux 205 appareils de la famille 777X déjà commandés.

L'annonce faite lors de l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï est intervenue en dépit des récents retards dans la livraison du plus grand avion de ligne bimoteur du monde.

"Il s'agit d'un engagement à long terme qui soutient des centaines de milliers d'emplois de grande valeur dans les usines", a déclaré le directeur général d'Emirates, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, lors d'une conférence de presse.