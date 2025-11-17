 Aller au contenu principal
Emirates commande 65 Boeing 777-9 supplémentaires
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 09:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation)

Lacompagnie aérienne Emirates, basée à Dubaï, a annoncé lundi qu'elle commandait 65 Boeing 777-9 supplémentaires, qui viendront s'ajouter aux 205 appareils de la famille 777X déjà commandés.

L'annonce faite lors de l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï est intervenue en dépit des récents retards dans la livraison du plus grand avion de ligne bimoteur du monde.

"Il s'agit d'un engagement à long terme qui soutient des centaines de milliers d'emplois de grande valeur dans les usines", a déclaré le directeur général d'Emirates, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, lors d'une conférence de presse.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

