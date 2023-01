Emergence sélectionne les fonds Sextant Tech d’Amiral Gestion et Aesculape de Montpensier Finance

(AOF) - Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent les 4ème et 5ème investissements du compartiment Emergence techs for good dans les fonds Sextant Tech d’Amiral Gestion et Aesculape SRI de Montpensier Finance, qui reçoivent chacun environ 20 millions d’euros.

Emergence boucle une première vague de cinq investissements en faveur de fonds ‘techs' avec un objectif d'impact durable affirmé, en phase avec le calendrier de l'initiative Tibi. Alors que son compartiment ‘Emergence techs for good' vient d'être éligible à cette initiative, Emergence entend favoriser la visibilité de ces jeunes fonds auprès des institutionnels engagés à appuyer le financement des entreprises technologiques françaises et européennes.

" Au sein d'un univers d'une trentaine de gérants entrepreneuriaux français, nous avons sélectionné deux fonds exposés à des sous-thématiques Tech complémentaires. Le choix du fonds Sextant Tech s'est fondé sur la capacité de l'équipe à couvrir un univers global tout en ayant un rôle actif dans le développement de l'écosystème de la French Tech. Le fonds Aesculape SRI s'est distingué des acteurs de la " healthtech " grâce une stratégie unique et durable, visant à déceler les sociétés les plus innovantes du secteur en phase d'accélération de croissance. ", a déclaré Antoine Rolland, Président de NewAlpha.