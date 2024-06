Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Emeis : vers un re-test des 12,1E ? information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Emeis qui a fait une pause mercredi réaccélère vers 11,9E et s'achemine vers un re-test des 12/12,1E, l'ex-plancher du 30 mai ou du 25 avril dernier.

Au-delà, le titre qui demeure très volatile, pourrait retenter l'aventure en direction des 14E, ex-résistance du 6 au 20 mai puis du 3 au 5 juin.





Valeurs associées ORPEA (EMEIS) 11,91 EUR Euronext Paris +5,79%