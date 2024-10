Emeis, Saint-Gobain, Séché Environnement...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Adocia

La biotech présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Airbus

Le constructeur aéronautique livrera ses résultats du troisième trimestre.

Amundi

Le spécialiste de la gestion d'actifs communiquera ses résultats du troisième trimestre.

Antin

La société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures divulguera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Aures Technologies

Le constructeur de terminaux et systèmes point de vente annoncera ses résultats du premier semestre.

Biomerieux

Le spécialiste des tests et du diagnostic précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Capgemini

Le groupe de conseil en technologies communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Claranova

Le groupe technologique publiera ses résultats annuels.

Elis

La société de location-entretien de textile professionnel et d'équipements d'hygiène présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Emeis

emeis affiche pour le troisième trimestre une croissance de ses revenus de 8,3%, dont 8,2% en organique, à 4,17 milliards d'euros. Cette progression reflète " le redressement progressif des activités du groupe consécutif aux mesures prises ces 18 derniers mois". Le spécialiste des Ehpad a vu son taux d'occupation progresser de 2,6 points en moyenne pour atteindre 85,6% à fin septembre 2024 contre 83% un an auparavant. Les maisons de retraite en France affichent un taux d'occupation de 83,8% en moyenne depuis le début de l'année, en amélioration de 0,3 point sur un an

Eutelsat

Le chiffre d'affaires total du premier trimestre clos le 30 septembre d'Eutelsat est ressorti à 300 millions d'euros, en hausse de 9,4% sur une base publiée, et de 5,9% en données comparables. Le chiffre d'affaires des quatre activités opérationnelles (excluant les autres revenus) s'est élevé à 297 millions d'euros, en hausse de 5,5% sur une base comparable. Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes s'établit à 3,9 milliards d'euros, un niveau comparable à celui de fin juin 2024 et en progression par rapport au précédent exercice.

Imerys

Le spécialiste des minéraux industriels publiera ses résultats du troisième trimestre.

Immobilière Dassault

Les revenus locatifs du troisième trimestre d'Immobilière Dassault ont progressé de 8,8%, à 7,5 millions d'euros. Le taux d'occupation du patrimoine est en légère progression par rapport au 30 juin 2024, à 93,62%. "La vacance locative résiduelle concerne principalement l'immeuble situé au 16 rue de la Paix (Paris 2ème), dont la restructuration s'achève et dont la commercialisation est désormais en cours", précise le groupe immobilier. Sur les 9 premiers mois de l'année, les revenus locatifs atteignent 22,3 millions d'euros, en hausse de 7,8% par rapport à la même période en 2023.

McPhy

McPhy affiche une progression de 35% du chiffre d'affaires à 9,5 millions d'euros au premier semestre, portée par la croissance de l'activité électrolyseurs (+120%), "malgré un marché qui reste loin des niveaux attendus". La société spécialiste de la fabrication d'électrolyseurs annonce un Ebitda négatif de 24,7 millions d'euros "reflétant l'exécution difficile des projets historiques et un niveau d'activité encore insuffisant". Il était négatif à hauteur de 21,6 millions d'euros, un an auparavant. McPhy estime son chiffre d'affaires annuel 2024 entre 18 et 22 millions d'euros.

Mersen

Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce l'acquisition de Bar-Lo Carbon Products, Inc., spécialiste américain dans l'usinage de précision de graphite et de céramique depuis 1965. Cette entreprise familiale emploie une trentaine de personnes sur son site de Fairfield, dans le New-Jersey et contribuera au chiffre d'affaires annuel de Mersen à hauteur d'environ 15 millions de dollars. Cette acquisition représente une sortie de trésorerie d'environ 20 millions de dollars, dont 80 % à la clôture de l'acquisition.

Nexans

Le spécialiste de la transition énergétique rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Osmosun

Osmosun a dévoilé ses résultats comptant pour le premier semestre 2024 d'où ressort une perte nette de 2,63 millions d'euros contre une perte de 1,13 million il y a un an à la même période. La perte opérationnelle du spécialiste du dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire s'élève sur la période à 2,72 millions contre 1,17 million au premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires atteint 1,5 million d'euros contre 1,28 million.

Rexel

Le spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Riber

Le spécialiste mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Séché Environnement

Séché Environnement a dévoilé au troisième trimestre un chiffre d'affaires contributif de 286,3 millions d'euros, en progression de 18,5% en données publiées et de 1,9% en organique. Pour les prochains mois, le spécialiste du traitement des déchets anticipe la poursuite des évolutions positives sur ses principaux périmètres, avec notamment une contribution accrue de grands contrats de Services à l'International.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a dévoilé son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année 2024, ressortant à 35,32 milliards d'euros en retrait de 4,7% par rapport à la même période de l'année dernière. L'activité en Europe du Nord du groupe industriel subit un repli de 5,8% à 8,70 milliards d'euros, celle en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique un recul de 8% à 10,51 milliards d'euros. La société anticipe un repli de certains de ses marchés sur l'ensemble de l'année 2024 avec, en Europe, un recul de la construction neuve et une résilience de la rénovation.

Schneider Electric

Le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

TF1

Le groupe audiovisuel diffusera ses résultats du premier semestre.

Vergnet

L'expert en solutions de production d'énergies renouvelables indiquera ses résultats du premier semestre.

Wavestone

Le cabinet de conseil spécialiste de la transformation des entreprises présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Worldline

Le prestataire de services de paiements électroniques diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.