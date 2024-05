Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Emeis : reprend plus de 6% vers 14,8E information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) -Emeis reprend plus de 6% vers 14,8E : le titre semble bien parti pour effacer la résistance des 14,4E, ce qui pourrait préfigurer le le retracement des 17,2E (le plus haut annuel du 2 janvier)... puis le test des 19E, avant de tenter de refermer le 'gap' des 21,7E du 29/11.





Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) Euronext Paris +2.90%