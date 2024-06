Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Emeis : refranchit l'ex-support des 13,3E information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 11:06









(CercleFinance.com) - Emeis refranchit l'ex-support des 13,3E et se dirige vers un re-test imminent de la résistance des 14/14,05E du 6 au 20 mai.

L'objectif suivant -le principal à moyen terme- se situe vers 17,2E, l'ex-zénith du 2 et 3 janvier.





Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) 13.94 EUR Euronext Paris +7.73%