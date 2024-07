Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client emeis: promesse de cession immobilière au Portugal information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - emeis (anciennement Orpea) annonce la signature d'une promesse de cession immobilière au Portugal, portant sur un portefeuille d'actifs dans les régions de Porto et de Lisbonne, d'une valeur totale de 24 millions d'euros.



Depuis le début de l'année, le groupe d'EHPAD a ainsi signé plusieurs accords en Pologne, au Portugal, aux Pays-Bas et en Irlande, qui lui permettent de réduire le taux de détention de son portefeuille immobilier pour atteindre à moyen terme 20 à 25%.



Ces ventes contribuent ainsi au respect des engagements de cessions immobilières pris par emeis vis-à-vis de ses principaux partenaires bancaires et 'traduisent la détermination du groupe à mettre en oeuvre une politique rigoureuse d'allocation du capital'.





Valeurs associées EMEIS 12,60 EUR Euronext Paris +2,37%