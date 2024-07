Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client emeis: prévoit le rachat de 8 cliniques cette année information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 18:26









(CercleFinance.com) - La société emeis (ex-Orpéa) annonce qu'elle procédera d'ici à la fin de l'année au rachat des murs de 8 cliniques dont la Société était jusqu'à ce jour locataire, dans le cadre d'un engagement de rachats d'actifs immobiliers pris par la Société courant 2021.



Ces 8 actifs immobiliers seront intégrés aux portefeuilles d'actifs immobiliers que le Groupe souhaite céder dans les prochains mois.



La valeur de la transaction s'élève à 185 millions d'euros hors droits, impliquant d'une part 120 millions d'euros de sortie de trésorerie et d'autre part 65 millions d'euros de reprise d'engagements au titre de crédits-baux immobiliers.







Valeurs associées EMEIS 10,99 EUR Euronext Paris -18,89%