emeis, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 10 novembre 2025

(AOF) - emeis (+11,68%, à 14,34 euros)

emeis se distingue en tête de l'indice SBF 120 après avoir annoncé un accord permettant un refinancement et l'allongement de la maturité de la dette. Ce refinancement annoncé permettra d'augmenter la maturité moyenne de la dette de 2,5 années, la portant à près de 5 ans. Elle permettra également à emeis SA de sortir par anticipation de son plan de sauvegarde accéléré.

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec près de 94 000 lits et 1031 établissements, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 5,2 Mds€, réparti entre la France-Benelux pour 58 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 10 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5,5 % puis la Chine et les Emirats arabes unis ;

- Cinq activités : maisons de retraites (résidents de + 80 ans), résidences services (résidents de + 70 ans), cliniques médicales et psychiatriques, services et soins à domicile ;

- Modèle de création de valeur fondé sur la sélectivité à l’international, la diminution de la détention des actifs immobiliers, le redressement de la situation financière et l’amélioration des conditions de travail débouchant sur une meilleure prise en compte des besoins des résidents ou malades ;

- Capital contrôlé à 50,2 % par 4 actionnaires agissant de concert : la Caisse des dépôts pour 22,4 %, la Mutuelle des instituteurs de France pour 14,8 %, la MACSF pour 7,4 % et CNP Assurances pour 5,6 % ;

- Renouvellement de la gouvernance, Guillaume Pepy présidant le conseil de 13 administrateurs, Laurent Guillot étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires menée par un comité exécutif reconstruit :

- recentrage sur France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Irlande, Espagne et Autriche,

- mise en place des synergies entre métiers, simplification et unification de l’infrastructure d’information (budget 2024 de 3 % du chiffre d’affaires),

- restructuration financière -cessions de 800 Mds€ d’ici fin 2025, ratio LTV inférieur à 50,

- optimisation du portefeuille immobilier par prises à bail et cessions, y compris 8 cliniques rachetées en juillet pour 185 M€,

- innovation axée sur la digitalisation et l’optimisation des soins ;

- Feuille de route environnementale « Green building » 2030 :

- recul de 16 %, vs 2019, d’ici 2025 et de 30 % d’ici 2030 de la consommation énergétique et, pour les émissions de carbone, de 17 % puis de 30 %,

- audits énergétiques, production d’énergie renouvelable au niveau des établissements ;

- Après les restructurations financières de décembre à mars (augmentation de capital et apport en fonds propres), bilan encore tendu : ratio LTV de 55 % à fin 2023, capitaux propres de 1,9 Md€ et disponibilités de 856 M€.

Défis

- Redressement en France (taux d’occupation des maisons de retraite à 83,8 en septembre contre 85,6 % pour le groupe) dont il est attendu une contribution de 75 % au redressement de la marge ;

- Stratégie immobilière ralentie par les tensions du marché immobilier :

- objectifs : détention de 20 et 25 %, vs 46 % en 2022, du portefeuille d’une valeur de 4,8 Mds€ et création à moyen terme d’une foncière dédiée avec marge de promotion de 10 %,

- exécution : 340 M€ nets de cessions attendues en 2024, vs 449 M€ nets attendus et risque de cessions d’actifs opérationnels (y compris l’exploitation) pour améliorer la situation financière d’ici début 2025 ;

- Interrogations sur les suites de la reprise récente du patrimoine immobilier et des maisons de retraite en Allemagne, Italie et Luxembourg de l’ancien partenaire M. Lugano ;

- Après une avancée de 8,4 % des revenus à fin septembre, anticipations 2024 d’un excédent brut d’exploitation proche de 730 M€ ;

- Ambition 2025 : 5,23 Mds€ de revenus, en hausse de 9 % par an, et 20 % de marge opérationnelle ;

- Absence de dividende.