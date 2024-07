Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client emeis: objectif d'EBITDAR abaissé pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, emeis (ex-Orpea) annonce réviser sa fourchette de progression de l'EBITDAR en 2024 à entre 0 et +5%, soit un niveau entre 700 et 730 millions d'euros (à comparer à 800-835 millions en fourchette-cible précédente).



'Cette perspective intègre l'effet d'un plan d'actions engagé en France sur le second semestre visant à rééquilibrer l'adéquation niveau d'activité / ressources pour tenir compte du décalage des prévisions de taux d'occupation', explique le groupe d'EHPAD.



Pour le premier semestre, il estime son EBITDAR entre 330 et 340 millions d'euros, contre 336 millions un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en hausse de 9,2% à 2,77 milliards (+8,9% en organique) avec un taux d'occupation moyen accru de 2,6 points.





Valeurs associées EMEIS 13,55 EUR Euronext Paris 0,00%