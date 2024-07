emeis, Maisons du Monde, TotalEnergies...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - CNova

Le GMV (Gross Merchandise Value) de Cnova a diminué de 10,9% sur base comparable au premier semestre 2024, ce qui confirme le choix stratégique de Cnova de développer ses activités de services afin d'améliorer sa rentabilité opérationnelle. Il s'élève à 1,2 milliard d'euros contre 1,38 milliard d'euros un an auparavant. Le chiffre d'affaires net de la filiale de Casino baisse de 19% sur base comparable au premier semestre 2024, en lien avec la baisse du GMV et la transition stratégique vers la Marketplace, qui représente 65% du GMV Produit sur ce premier semestre (+7pts vs. 2023).

DLSI

Le chiffre d'affaires consolidé de DLSI sur les 6 premiers mois de l'exercice 2024 s'établit à 102,9 millions d'euros à comparer à 99,2 millions d'euros au 30 juin 2023 (+3,7%), en repli de 6,1% à taux de change constant et avant intégration des croissances externes. "Cette augmentation de chiffre d'affaires est principalement due au maintien de notre stratégie commerciale, à l'effet combiné des croissances organiques, et à l'intégration réussie de Prestim et ML Intérim, acquis respectivement en janvier 2024", explique DLSI.

emeis

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe emeis s'établit à 2,77 milliards d'euros au premier semestre 2024, soit une progression de +9,2%, principalement de nature organique (+8,9%). Cette évolution résulte de l'augmentation du taux d'occupation moyen du groupe de +2,6 points sur la période, de l'effet des revalorisations tarifaires et de l'impact positif de la contribution des ouvertures d'établissements réalisées. L'ensemble des zones géographiques du groupe a contribué au premier semestre à la forte dynamique de croissance de l'activité.

Maisons du Monde

Au premier semestre 2024, les ventes de Maisons du Monde ont reculé de 9,6% à 491,1 millions d'euros. La marge brute a diminué de 7,4% à 320,7 millions d'euros. Son Ebitda a baissé de 24,8% ressortant à 64 millions d'euros. La marge d'EBITDA a diminué, passant de 15,7% à 13% compte tenu de la baisse de volumes. La marge d'EBIT est négative à -1,2% comparée à 3,0% au 1er semestre 2023, fortement impactée par la baisse des ventes. Le groupe accuse une perte nette à 24,3 millions d'euros contre un bénéfice de 1 million d'euros au premier semestre 2023.

Miliboo

Au titre de l'année 2023/2024, le chiffre d'affaires annuel de Miliboo ressort à 43,3 millions d'euros en hausse de +2,3%, soit le niveau d'activité le plus élevé réalisé depuis la création de l'entreprise. La hausse du panier moyen a permis de compenser la baisse des volumes limitée à -3,9% dans un contexte de marché atone (-4% sur un an glissant en France par exemple). La France contribue pour 37,2 millions d'euros (+2,2% vs 2022-23) tandis que les ventes à l'international progressent de +3,4% à 6,1 millions d'euros.

Renault

Ampere, filiale de Renault spécialiste du véhicule électrique et du software, annonce la nomination d'Anne-Catherine Brieux au poste de directrice des opérations industrielles. Cette nomination est effective au 1er août 2024. Actuellement directrice qualité stratégie, fournisseurs & développement de Renault Group, Anne-Catherine Brieux devient membre de la Leadership Team d'Ampere et sera rattachée à Luca de Meo, CEO d'Ampere. Elle succède à Luciano Biondo qui a décidé de quitter le groupe.

TotalEnergies

À la suite de la décision du partenaire CNRI de se retirer du bloc 11B/12B, TotalEnergies annonce également son retrait de ce bloc situé au large de la côte Sud de l'Afrique du Sud, dans lequel sa filiale TotalEnergies EP South Africa détient une participation de 45%. TotalEnergies est entrée dans le bloc 11B/12B en 2013 et y a réalisé deux découvertes de gaz, Brulpadda et Luiperd, qui n'ont toutefois pas pu être converties en développement commercial compte tenu des difficultés rencontrées pour développer et valoriser ces découvertes de gaz sur le marché sud-africain.