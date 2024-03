Emeis, LVMH, Renault ...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Ateme

Ateme, spécialiste de la diffusion vidéo, a dévoilé une perte nette annuelle de 4 millions d'euros. Son Ebitda s'est élevé à 2,7 millions d'euros en 2023, contre 5 millions pour l'exercice précédent. La marge brute est ressortie à 59,9 millions d'euros, en progression de 10%. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires se situe à 100 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport à 2022, et en progression de 12% à données comparables. La trésorerie disponible s'élevait à 5,6 millions d'euros à fin 2023 contre 3,9 millions d'euros un an auparavant.

Capelli

Le promoteur immobilier Capelli annonce la nomination de Margaux Capelli, fille de Christophe Capelli (PDG du Groupe), dans une fonction d'observatrice. À l'issue de cette période d'observation, elle viendra renforcer les équipes de direction du groupe pour les accompagner dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques à moyen et long terme.

Emeis

L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Emeis (ex-Orpea) a annoncé la finalisation du regroupement des actions composant son capital social. 1000 actions anciennes d'une valeur nominale d'un centime d'euro ont été échangées contre une action nouvelle d'une valeur nominale de dix euros, a indiqué le groupe dans un communiqué. "Les nouvelles actions de la société seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris à compter du 22 mars 2024", a précisé Emeis .

Genomic Vision

La société de biotechnologie dévoilera ses résultats annuels.

Graines Voltz

Le spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Hexaom

Le spécialiste de la construction de maisons, de la rénovation et de l'accession en France précisera ses résultats annuels.

IT Link

Le chiffre d'affaires 2023 de IT Link augmente de 13,8% pour s'élever à 73,32 millions d'euros contre 64,44 millions d'euros en 2022. L'Ebitda ressort à 6,58 millions d'euros, soit 9% du chiffre d'affaires. Il est en baisse de 1,1 point. Le résultat opérationnel (EBIT) ressort à 5,37 millions d'euros sur l'exercice 2023, soit 7,3% du chiffre d'affaires et une hausse de 14,7%. Son résultat net 2023 atteint 3,42 millions d'euros, soit une progression de 11,2%. Sur l'année 2023, le groupe a généré 3,9 millions d'euros de flux de trésorerie en lien avec la croissance de l'activité.

LVMH

LVMH a fait savoir que Toni Belloni quitterait ses fonctions de directeur général délégué et de président du comité exécutif du groupe de luxe au lendemain de l'assemblée générale qui se tiendra le 18 avril prochain. Cette décision a été prise en "totale concertation", a indiqué LVMH dans un communiqué. Les fonctions opérationnelles exercées par Toni Belloni seront reprises par Stéphane Bianchi, à la tête de la division montres et joaillerie de LVMH depuis 2020.

MaaT Pharma

MaaT Pharma, société de biotechnologies en stade clinique avancé, annonce la nomination de Jonathan Chriqui, PharmD, au poste de chief business officer et membre de l'équipe de direction. Il sera responsable du business development de MaaT Pharma et des stratégies de partenariat, ainsi que de la promotion des innovations de MaaT Pharma au sein de l'industrie du microbiote. Auparavant, il a occupé le poste de directeur opérationnel et chief business officer chez Somagenetix à Zurich, en Suisse, développant une thérapie génique pour des maladies rares en immunologie, neurologie et oncologie.

Renault

Après des accords engageants signés le 6 octobre 2023, Renault Group et Volvo Group ont obtenu les approbations réglementaires nécessaires pour lancer officiellement une nouvelle entreprise pour développer une toute nouvelle génération de fourgons 100 % électriques basés sur une architecture Software Defined Vehicle (SDV), et de services dédiés. La nouvelle société répondra aux besoins croissants d'une logistique urbaine efficace et décarbonée et sera basée en France. Renault Group et Volvo Group envisagent d'investir respectivement 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années.

Samse

Le chiffre d'affaires du groupe Samse s'établit à 1,889 milliards d'euros en 2023, soit une diminution de 1,2% par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe s'établit à 104,3 millions d'euros en baisse de 16,8% (soit -21,1 millions d'euros) comparé à 2022. Le résultat opérationnel s'établit à 101,9 millions d'euros en diminution de 23,3 millions d'euros par rapport à 2022. Le résultat net des sociétés intégrées ressort à 79,3 millions d'euros et diminue de 18,5 millions d'euros (-18,9%).

TotalEnergies annonce le démarrage de la production du complexe offshore de Tyra, situé en mer du Nord danoise, après l'achèvement d'un projet de redéveloppement majeur des installations. Au plateau, Tyra produira 5,7 millions de mètres cubes de gaz et 22000 barils de condensats par jour, permettant ainsi au Danemark d'être autosuffisant et de redevenir exportateur net de gaz naturel. TotalEnergies opère le champ de Tyra pour le compte du Danish Underground Consortium, un partenariat entre TotalEnergies (43,2 %), BlueNord (36,8 %) et Nordsøfonden (20 %).