Emeis (ex Orpea) : se hisse vers 13,8E, 'W' sur 10E confirmé

(CercleFinance.com) - Emeis (ex Orpea) se hisse vers 13,8E et efface au passage 2 résistances majeures, soit 13,5E et valide un double-bottom (ou 'W' haussier) sur les 10/10,1E.

Le prochain objectif devient le palier des 14,4E, avec pour objectif le retracement des 17,2E, le plus haut annuel du 2 janvier... puis le test des 19E, avant de tenter de refermer le 'gap' des 21,7E du 29/11.





Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) Euronext Paris +4.41%