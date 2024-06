Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client emeis: cession d'actifs immobiliers en Irlande information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - emeis (ex-Orpea) annonce la signature d'un accord de cession et prise à bail portant sur un portefeuille immobilier de trois maisons de retraite en Irlande avec Healthcare Activos pour un prix d'achat d'environ 56 millions d'euros.



Le portefeuille cédé comprend trois maisons de retraite récemment construites, d'une capacité totale de 332 lits, dans les environs de Portmarnock, Portlaoise et Kilkenny. Ces trois installations seront exploitées par emeis Ireland.



'Ces nouvelles opérations nous permettent d'être en ligne avec la trajectoire prévue : 500 millions d'euros de cessions immobilières par an jusqu'en 2026', commente le directeur général du groupe d'EHPAD, Laurent Guillot.





