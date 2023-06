EMEA : l'industrie aérospatiale confrontée à des problèmes de Supply Chain et de décarbonation

Par conséquent, Fitch s'attend à ce que " les indicateurs financiers du secteur continuent de s'améliorer, avec une augmentation des marges d'EBITDA et une diminution de l'effet de levier ".

Elle affirme que : " l'inflation des coûts a eu un effet limité sur la rentabilité des constructeurs aéronautiques et de leurs fournisseurs, en raison de leur capacité à répercuter la plupart des augmentations de coûts ".

Malgré une augmentation de la production plus lente que prévu, l'agence de notation pense que " la rentabilité et la génération de trésorerie des entreprises aérospatiales basées dans la région EMEA seront solides à court terme ".

La production aéronautique a été particulièrement affectée par la pénurie de moteurs, de pièces forgées et de composants électriques. " Nous pensons que ces perturbations ne seront probablement pas résolues avant le milieu de l'année 2024. En conséquence, on estime que les taux de livraison d'Airbus ne reviendront pas aux niveaux de 2019 avant 2025 ", poursuit Fitch Ratings.

Toutefois, des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ont entraîné une reprise plus lente que prévu dans le secteur manufacturier. Cette situation devrait constituer une source d'inquiétude majeure pour les constructeurs et les fournisseurs d'avions qui participeront au salon du Bourget la semaine prochaine.

" La reprise du transport aérien après la pandémie et le maintien de carnets de commandes bien remplis justifient la nécessité d'augmenter la production d'avions, en particulier d'avions monocouloirs ", explique l'agence de notation.

(AOF) - " Les taux de production et de livraison des entreprises européennes de l'aérospatiale commerciale continueront d'être affectés par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement à court terme, atténuées par une forte demande liée à une reprise du transport aérien et à des résultats financiers solides ", indique Fitch Ratings. La transition énergétique dans l'aviation reste un défi à long terme pour lequel il n'existe pas encore de solutions commerciales.

