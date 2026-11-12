Embraer signe un contrat de maintenance prédictive avec Mexicana

Le constructeur aéronautique brésilien a conclu un accord à long terme avec la compagnie aérienne mexicaine pour déployer sa plateforme AHEAD sur sa flotte d'appareils E2.

Embraer fournira à Mexicana sa solution AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis), qui analyse les données des avions afin d'anticiper les défaillances techniques et d'optimiser les opérations de maintenance.

Cette plateforme permet de surveiller en temps réel plusieurs systèmes des appareils, notamment les moteurs, l'avionique et les commandes de vol. Elle vise à réduire les immobilisations imprévues, à améliorer la disponibilité des avions et à diminuer les coûts de maintenance.

Mexicana exploite actuellement cinq E195-E2 et cinq E190-E2. La compagnie a commandé au total 20 appareils E2, répartis à parts égales entre les deux modèles, dans le cadre d'un accord annoncé en 2024.