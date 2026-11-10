Embraer revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 après un troisième trimestre solide ; le cours de l'action s'envole

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 8,4 et 8,6 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 8,2 à 8,5 milliards de dollars, après avoir annoncé une hausse de 17% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.
Cotées à São Paulo, les actions de la société ont bondi d’environ 7% en milieu de séance, faisant d’Embraer la valeur la plus performante de l’indice boursier de référence Bovespa .BVSP , qui a reculé de 0,4%. Les actions du constructeur aéronautique ont progressé d’environ 30% depuis le début de l’année.
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Embraer a estimé son flux de trésorerie disponible annuel à 700 millions de dollars ou plus, contre une prévision antérieure de 400 millions de dollars ou plus, tout en réitérant ses prévisions de livraisons de 80 à 85 avions commerciaux et de 160 à 170 avions d'affaires
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La société a annoncé un chiffre d’affaires record de 2,35 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que le résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a progressé de 34% pour atteindre 317,1 millions de dollars
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Embraer avait précédemment annoncé une hausse de 6% de ses livraisons au troisième trimestre, à 66 appareils, tandis que son carnet de commandes a progressé de 14% pour atteindre un niveau record de 35,7 milliards de dollars
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Le troisième constructeur aéronautique mondial, derrière Airbus AIR.PA et Boeing BA.N , a déclaré observer “une forte dynamique des ventes dans toutes ses divisions”
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Le directeur général Francisco Gomes Neto a déclaré que la flambée des prix du kérosène due au conflit au Moyen-Orient n’avait eu aucun impact sur les livraisons ni sur les campagnes commerciales, mais avait au contraire créé des opportunités pour les avions économes en carburant, tels que la famille E2 d’Embraer
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Les analystes de la Banque Scotia ont déclaré: “Embraer est l’une des meilleures valeurs de notre couverture, car peu d’entreprises affichent une amélioration aussi généralisée dans l’ensemble de leurs activités, avec un carnet de commandes qui continue de croître, une rentabilité en hausse et un bilan qui se renforce”
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