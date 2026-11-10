Embraer revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 après un troisième trimestre solide ; le cours de l'action s'envole

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 8,4 et 8,6 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 8,2 à 8,5 milliards de dollars, après avoir annoncé une hausse de 17% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Cotées à São Paulo, les actions de la société ont bondi d’environ 7% en milieu de séance, faisant d’Embraer la valeur la plus performante de l’indice boursier de référence Bovespa .BVSP , qui a reculé de 0,4%. Les actions du constructeur aéronautique ont progressé d’environ 30% depuis le début de l’année.