Embraer revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 après un troisième trimestre solide

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 8,4 et 8,6 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 8,2 à 8,5 milliards de dollars, après avoir annoncé une hausse de 17 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre.
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Embraer a également estimé son flux de trésorerie disponible annuel à 700 millions de dollars ou plus, contre une projection précédente de 400 millions de dollars ou plus, tout en réitérant ses prévisions de livraisons, à savoir 80 à 85 avions commerciaux et 160 à 170 avions d'affaires
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La société a annoncé un chiffre d’affaires record de 2,35 milliards de dollars au troisième trimestre
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Le résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement () du troisième trimestre (Ebitda) a progressé de 34 % pour atteindre 317,1 millions de dollars
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Le résultat net ajusté a reculé de 12,7 % pour s’établir à 73,6 millions de dollars
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Embraer avait précédemment annoncé une hausse de 6 % de ses livraisons au troisième trimestre, à 66 appareils, tandis que son carnet de commandes a progressé de 14 % pour atteindre un niveau record de 35,7 milliards de dollars
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Le troisième constructeur aéronautique mondial, derrière Airbus AIR.PA et Boeing BA.N , a déclaré observer « une forte dynamique des ventes dans toutes ses divisions »
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