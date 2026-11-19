Le constructeur aéronautique brésilien a étendu son partenariat avec la filiale d'American Airlines Group pour assurer la maintenance lourde de sa flotte d'E-Jets dans ses installations américaines.

Embraer a annoncé la prolongation de son accord avec Envoy Air, qui prévoit la poursuite de services de maintenance supplémentaires sur ses sites de Macon (Géorgie) et de Fort Worth (Texas). L'accord augmente les capacités de maintenance dédiées à la compagnie régionale, qui exploite actuellement 189 E-Jets et poursuit ses livraisons en vue d'une flotte minimale de 214 appareils.

Parallèlement, le groupe investit environ 70 millions de dollars dans un nouveau centre de maintenance à Fort Worth, dont la mise en service est prévue en 2027. Cette extension devrait accroître de plus de 50% ses capacités de maintenance destinées aux opérateurs d'E-Jets aux Etats-Unis.