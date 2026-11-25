Le constructeur aéronautique brésilien entend élargir ses débouchés commerciaux en Amérique latine et en Afrique grâce aux accords intergouvernementaux.

Embraer et ALADA ont signé à Brasilia un accord-cadre visant à favoriser la commercialisation des avions militaires KC-390 Millennium et A-29 Super Tucano auprès des pays recourant aux acquisitions d'équipements de défense de gouvernement à gouvernement (G2G).

Le partenariat définit les modalités d'évaluation et de développement de nouvelles opportunités commerciales en Amérique latine et en Afrique. Il marque une nouvelle étape dans la coopération entre les deux entreprises, après la signature d'un protocole d'accord en avril 2026.

Le KC-390 Millennium a déjà été sélectionné par les forces aériennes de 13 pays, tandis que l'A-29 Super Tucano est notamment conçu pour des missions d'entraînement avancé, de surveillance, de reconnaissance et de protection des frontières.