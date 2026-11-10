Embraer enregistre un CA record au 3e trimestre et relève ses prévisions

Le constructeur aéronautique brésilien bénéficie d'une demande soutenue, avec un carnet de commandes à un niveau historique de 35,7 MdsUSD.

Embraer a publié un bénéfice net ajusté de 73,6 millions de dollars au 3e trimestre 2026, contre 84,3 MUSD un an auparavant, soit une baisse de 12,7%. Ce recul s'explique principalement par la hausse des charges financières et fiscales, assure l'avionneur.

Le bénéfice net publié attribuable aux actionnaires a diminué de 39%, à 71,1 MUSD.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 17%, à 2,35 milliards de dollars, un record pour un troisième trimestre. Cette croissance a notamment été portée par les services et le support ( 30%) ainsi que la défense et la sécurité ( 22%).

L'EBITDA ajusté a augmenté de 34,2%, à 317,1 MUSD, tandis que le résultat opérationnel ajusté (EBIT) a progressé de 48,1%, à 254,8 MUSD. La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée à 10,9%, contre 8,6% un an auparavant.

Le flux de trésorerie disponible ajusté a plus que doublé, atteignant 627,7 MUSD, contre 300,3 MUSD un an plus tôt. Parallèlement, le carnet de commandes a atteint un record de 35,7 MdsUSD, en hausse de 14%.

Pour 2026, Embraer relève ses prévisions de chiffre d'affaires, désormais comprises entre 8,4 et 8,6 MdsUSD, contre 8,2 à 8,5 MdsUSD auparavant. Le groupe rehausse également son objectif de flux de trésorerie disponible ajusté hors Eve à au moins 700 MUSD, contre 400 MUSD précédemment, tout en confirmant sa prévision de marge opérationnelle ajustée entre 10% et 10,6%.