Le groupe aéronautique franchit une étape majeure vers la mise en service de ce système de surveillance et de défense aériennes.

Embraer et l'armée brésilienne annoncent l'achèvement du cycle de recherche et développement du radar SABER M200 Vigilante. Plusieurs exercices militaires ont permis de valider ses capacités technologiques et opérationnelles.

Conçu au Brésil, ce radar tactique mobile permet de détecter, de suivre et de surveiller des cibles aériennes. Le programme se poursuit avec la production d'une deuxième unité en configuration de série.

L'armée brésilienne sera le premier utilisateur du système, dont la mise en service devrait ouvrir de nouvelles perspectives commerciales auprès des autres forces armées nationales et de clients internationaux.