Embellie sur les Bourses européennes, le CAC 40 franchit les 8 300 points

Les marchés actions européens prolongent leur belle dynamique de début de semaine, portées par un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA), qui profite particulièrement aux valeurs technologiques. Peu avant 10h30, le CAC 40 progressait de 0,3% à 8 303 points et l'Euro Stoxx 50 de 0,6%. Le Footsie 100, qui avait cédé 0,2% la veille, retrouve également des couleurs ( 0,3%). De son côté, le DAX 40 ( 0,6%) s'achemine vers une troisième séance consécutive de hausse, à l'image de son homologue parisien

Le secteur des semi-conducteurs mène la danse, galvanisé par les résultats du fournisseur américain d'infrastructures cloud dédiées à l'IA CoreWeave. Le groupe a annoncé mardi soir, après la clôture de Wall Street, une envolée de 168% de son chiffre d'affaires trimestriel, ravivant l'enthousiasme des investisseurs pour les entreprises exposées à l'essor de l'intelligence artificielle.

Dans son sillage, STMicroelectronics ( 3,9%) culmine en tête du CAC 40 et Soitec ( 8,7%) en tête de l'indice SBF 120 tandis qu'ASML gagne 3% à Amsterdam et Infineon s'adjuge 6,1% à Francfort.

Les valeurs liées aux infrastructures énergétiques et aux centres de données profitent également de cet élan. Siemens Energy s'illustre tout particulièrement, avec un bond de plus de 8%, signant la plus forte progression du DAX 40 après avoir bouclé un exercice 2026 record.

A Paris, Legrand et Schneider Electric ne sont également pas en reste, avançant respectivement de 2,5% et 1,7%.

A Zurich, Swiss Life abandonne 2%, malgré une progression de ses primes sur les neuf premiers mois de 2026, soutenue notamment par la vigueur de la demande pour les contrats d'assurance-vie à prime unique.

De son côté, le groupe de défense tchèque CSG chute de 16% après avoi fait état d'un repli de ses résultats au troisième trimestre, pénalisé par des décalages de livraisons et une érosion de sa rentabilité.

Sur le front macroéconomique, l'agenda du jour est relativement clairsemé, avec pour principal rendez-vous les chiffres de l'inflation allemande. En octobre, les prix à la consommation ont reculé de 0,2% sur un mois, conformément aux attentes, après une hausse de 0,6% en septembre. Sur un an, l'inflation a ralenti à 2,8%, contre 3,3% le mois précédent. Selon les données harmonisées aux normes européennes, les prix ont diminué de 0,1% sur un mois et progressé de 2,3% sur un an, là encore en ligne avec les prévisions des économistes.

Enfin, sur le marché des changes, l'euro cède 0,24% face au billet vert, à 1,1141 dollar.